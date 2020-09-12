Возле бара в центре Екатеринбурга убит мужчина: возбуждено уголовное дело

Сотрудники следственного комитета и полиции пытаются раскрыть преступление «по горячим следам». Фото: СУ СКР по Свердловской области

В центре Екатеринбурга минувшей ночью убили молодого парня. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Как рассказали в Следственном комитете по Свердловской области, уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту гибели мужчины в центре уральской столицы возбуждено следственным отделом по Ленинскому району города. Санкции статьи подразумевают до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл минувшей ночью в самом центре города, возле одного из заведений на перекрёстке ул. Вайнера и Малышева. По предварительным данным, на выходе из бара у погибшего молодого человека произошёл конфликт группой людей. В ходе завязавшейся драки, ему были нанесены несколько ножевых ранений.

В настоящее время сотрудники следственного комитета и полиции пытаются раскрыть преступление «по горячим следам» и задержать подозреваемого. В частности, уже проведён осмотр места происшествия, сейчас допрашиваются свидетели.

«Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах убийства и (или) о местонахождении подозреваемого, следствие просит обратиться в отдел полиции №5», - говорится в сообщении следователей.