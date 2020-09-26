Военный самолёт Ан-26 разбился под Харьковом: в живых остались только двое пассажиров

В качестве причины крушения называют неисправность левого двигателя самолёта. Фото: Галина Соловьёва.

Накануне ночью под Харьковом при заходе на посадку произошло крушение военного самолёта Ан-26, который перевозил курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Из 28 пассажиров в живых остались только два человека.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, трагедия произошла во время тренировочного полёта. В качестве причины крушения называют неисправность левого двигателя самолёта.

"В разбившемся самолете находились 28 человек. Из них 7 – офицеры и 21 курсант, полет осуществлялся в рамках образовательной программы. На сейчас найдено 22 тела, 2 человека выжили, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, 1 - в удовлетворительном", - сообщает глава ХОГА Алексей Кучер.

Позже число погибших увеличилось до 25.

Как передаёт ТАСС, 26 сентября объявлено в Харьковской области Днём траура по погибшим.