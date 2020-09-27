В ГО Верхняя Пышма полыхали два автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В посёлке Сагра городского округа Верхняя Пышма полыхали два автомобиля ‒ отечественный "ГАЗ-2705" и американский Ford C-Max. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 4:26 27 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, обе машины горели на улице Набережная. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали шесть человек личного состава. Они справились с огнём за минуту.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огнём были повреждены моторный отсек, кабина и кузов грузового автомобиля "ГАЗ-2705", а также левое крыло автомобиля "Ford C-Max".