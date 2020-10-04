На Среднем Урале при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и трое детей

В огне погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде накануне поздно вечером произошёл пожар в жилом доме. В огне погибли пять человек – двое взрослых и трое детей.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на ул. Энгельса, 12 поступило в экстренные службы 3 октября в 22:05. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома. Прибывшие спасатели вынесли из охваченного пламенем жилища пятерых человек – двоих взрослых и троих детей. Спасти их не удалось. Площадь пожара составила 16 кв. метров. На месте происшествия работали пять пожарных машин и 16 огнеборцев.

К расследованию причин трагедии подключились следственные органы, полиция и прокуратура.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность погибших уже установлена. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Предположительно, один из детей играл с зажигалкой или спичками и поджог шкаф. Собранные по делу материалы сотрудники полиции передали в Следственный комитет.

По данным прокуратуры Свердловской области, при пожаре погибли мужчина 1974 года рождения, его супруга (1980 г.р.), а также их дети: две девочки (2015 и 2019 г.р) и мальчика 2016 г.р. Отмечается, что в семье воспитывались ещё двое детей (2011 и 2012 г.р), которым удалось спастись.

Известно, что многодетная мать ранее состояла на профилактическом учёте, с которого была снята в феврале 2020 года.

Как сообщили в Следственном комитете (СКР) по Свердловской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По поручению руководства следственного управления областного СКР, на месте происшествия работает усиленная следственная группа.