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6 октября 2020, 07:12

В Богдановиче загорелся торговый центр

Спасатели тушат торговый центр в Богдановиче

Судя по адрам МЧС, полыхает верхний этаж. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Богдановиче в ночь на 6 октября загорелся двухэтажный торговый центр на ул. Тимирязева. Площадь ТЦ составляет 1000 кв. м.

Сообщение о возгорании здания поступило в диспетчыерскую в 3:57. На тушение выехали 30 спасателей на 8 спецмашинах. Известно, что на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения.

"В момент возникновения пожара людей в здании не было. Пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В здании на Тимирязема, 1 находится ТЦ "Северный". В нём есть, в том числе продуктовые магазины "Светофор" и "Рефтяночка", магазин одежды, магазин сети "Красное и Белое", а также радиокомпания "Лира ФМ".

Областная газета Свердловской области

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В Богдановиче загорелся торговый центр