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Общество / Происшествия
7 октября 2020, 21:01

В Рязанской области загорелся склад боеприпасов: эвакуировано более 1600 человек

Пожар на складе

Спасатели эвакуировали более 1600 жителей из 14 населённых пунктов, расположенных в радиусе нескольких километров от горящего склада. Фото: скриншот из видео "Пятого канала".

Рядом с посёлком Желтухино в Рязанской области произошёл пожар на складе боеприпасов. Спасатели эвакуировали более 1600 жителей из 14 населённых пунктов, расположенных в радиусе нескольких километров от горящего склада.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, незадолго до начала пожара рядом со складом загорелась трава, а уже затем ветер перекинул огонь на постройки. С территории склада был эвакуирован весь персонал и личный состав военнослужащих. Борьбу с огнём осложняет сильные порывы ветра и взрывающиеся боеприпасы.

В ликвидации огня принимают участие сотрудники МЧС и военнослужащие, а также задействованы два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. По данным МЧС РФ, в готовность приведён вертолет Ми-8, 50 огнеборцев и 4 единицы техники ЦСООР "Лидер", среди которых две пиротехнические аварийно-спасательные машины. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали как минимум два человека - сейчас они находятся в районной больнице. Пострадавшая женщина находится в реанимации.

Областная газета Свердловской области

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