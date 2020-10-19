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19 октября 2020, 17:57

В ДТП на Урале погибли водитель и пешеход

ДТП в Сысерти

Водитель превысил скорость, сбил насмерть пешехода, протаранил забор и скончался сам. Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Сысерти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в котором погибли два человека. Водитель превысил скорость, сбил насмерть пешехода, протаранил забор и скончался сам.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня около 9 часов утра у дома №14 по ул. Власова в селе Щелкун Сысертского района.

Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, 32-х летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал со стороны Сысерти в деревню Андреевка, не справился с управлением, съехал с дороги, сбил неустановленного пешехода, а затем врезался в забор жилого дома.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Сам водитель легковушки скончался во время оказания медицинской помощи.

Как пояснили в ГИБДД, водитель - житель Уфы, - серьёзно превысил скорость: стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч. Ранее он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, минувшей ночью он был привлечён к административной ответственности за непристёгнутый ремень безопасности.

Личность погибшего пешехода устанавливается. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Областная газета Свердловской области

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