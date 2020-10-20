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20 октября 2020, 18:33

На Урале перед судом предстанет мужчина, застреливший ребёнка из пневматики

Застрелил ребёнка из пневматики

Александру Борисову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего ребёнка из пневматической винтовки. Трагедия произошла в августе 2019 года в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в Следственном комитете России, в главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Борисова. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213) и убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ).

По данным следствия, 4 августа 2019 года подсудимый у магазина «Летний» между коллективными садами «Дружба» и «НТМК № 7» в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила стрелял из пневматической винтовки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Одна из пуль попала в голову игравшему неподалёку ребёнку. От полученного ранения несовершеннолетний в дальнейшем скончался.

В ходе расследования судом по ходатайству следствия Александру Борисову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Областная газета Свердловской области

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