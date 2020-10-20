На Урале возбуждено уголовное дело за порчу земли нефтепродуктами в посёлке Лёвиха

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело факту загрязнения почвы нефтепродуктами. Порча земли выявлена в районе бывшей котельной посёлка Лёвиха.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело возбуждено органами полиции по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) по материалам прокурорской проверки.

В ходе проверки, к которой были привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе бывшей котельной посёлка Левиха обнаружена насыпь, по всей территории которой наблюдаются следы нефтепродуктов.

В ходе осмотра мест разлива и прилегающей территории, специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля» взяли пробы почвы. Как показали замеры, концентрация загрязняющего вещества в почве на глубине до 5 см. превышена в 833,3 раза, на глубине в 5-20 см.- в 900,9 раз.

Общий ущерб размер вреда, причинённого почве, превысил 546 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.