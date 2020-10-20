Темы дня

Общество / Происшествия
20 октября 2020, 19:59

На Урале возбуждено уголовное дело за порчу земли нефтепродуктами в посёлке Лёвиха

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело факту загрязнения почвы нефтепродуктами. Порча земли выявлена в районе бывшей котельной посёлка Лёвиха.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело возбуждено органами полиции по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) по материалам прокурорской проверки.

В ходе проверки, к которой были привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе бывшей котельной посёлка Левиха обнаружена насыпь, по всей территории которой наблюдаются следы нефтепродуктов.

В ходе осмотра мест разлива и прилегающей территории, специалисты «Центра экологического мониторинга и контроля» взяли пробы почвы. Как показали замеры, концентрация загрязняющего вещества в почве на глубине до 5 см. превышена в 833,3 раза, на глубине в 5-20 см.- в 900,9 раз.

Общий ущерб размер вреда, причинённого почве, превысил 546 тыс. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.10.2020, 19:59 / Общество
На Урале возбуждено уголовное дело за порчу земли нефтепродуктами в посёлке Лёвиха
20.10.2020, 19:36 / Общество
На Среднем Урале у трети пациентов с пневмонией подтвердился коронавирус
20.10.2020, 19:00 / Общество
Павел Креков - о массовом желании свердловчан тестироваться на COVID-19: "Мы констатируем ситуацию психоза"
20.10.2020, 18:33 / Общество
На Урале перед судом предстанет мужчина, застреливший ребёнка из пневматики
20.10.2020, 18:11 / Общество
На борьбу с коронавирусной инфекцией в России было направлено 142 миллиарда