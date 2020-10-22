В ДТП с грузовиком в Екатеринбурге погиб водитель легковушки

Водитель грузовика не заметил приближавшийся справа ВАЗ. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим водителем легковушки. Водитель грузовика не заметил приближавшийся справа ВАЗ.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла накануне вечером, около 18:10 в самом начале дороги в Арамиль. По предварительной информации, водитель грузовика Volvo ехал в сторону Арамиля и не пропустил ВАЗ-2112, который двигался по главной дороге, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта.

В результате столкновения погиб 54-летний водитель легковушки. 61-летний мужчина за рулём грузовика в аварии не пострадал. Его водительский стаж составляет 43 года. По словам водителя, во время движения он не увидел ехавшую справа машину. Он остановился, только когда почувствовал удар.

После происшествия на месте работал регулировщик. Для выяснения обстоятельств случившегося на место выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД также добавили, что с начала 2020 года в Екатеринбурге зарегистрировано 639 ДТП, произошедших из-за нарушения правил дорожного движения. 31 человек погиб, ещё 850 получили травмы.