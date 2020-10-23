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Общество / Происшествия
23 октября 2020, 11:26

У Южного автовокзала в Екатеринбурге полыхает строящееся здание

Пожар Квартал Федерация

Над стройкой поднимаются клубы чёрного дыма. Фото: Николай Лебедев.

В Екатеринбурге сегодня утром вспыхнул крупный пожар на стройплощадке напротив Южного автовокзала. Над стройкой поднимаются клубы чёрного дыма.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:57. По предварительным данным, загорелся фасад строящегося 16-этажного здания на ул. Щорса, 53.  Предварительная площадь возгорания - 100 кв. метров. Внутри здания пожара нет.

На месте происшествия работают три единицы техники. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Очевидцы сообщают, что в окрестностях Южного автовокзалах затруднено движение транспорта.

Добавим, что по данному адресу находится стройплощадка ЖК «Квартал Федерация».

Областная газета Свердловской области

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