У Южного автовокзала в Екатеринбурге полыхает строящееся здание

Над стройкой поднимаются клубы чёрного дыма. Фото: Николай Лебедев.

В Екатеринбурге сегодня утром вспыхнул крупный пожар на стройплощадке напротив Южного автовокзала. Над стройкой поднимаются клубы чёрного дыма.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:57. По предварительным данным, загорелся фасад строящегося 16-этажного здания на ул. Щорса, 53. Предварительная площадь возгорания - 100 кв. метров. Внутри здания пожара нет.

На месте происшествия работают три единицы техники. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Очевидцы сообщают, что в окрестностях Южного автовокзалах затруднено движение транспорта.

Добавим, что по данному адресу находится стройплощадка ЖК «Квартал Федерация».