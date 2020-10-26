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26 октября 2020, 08:58

В Екатеринбурге 33 спасателя тушат магазин на Куйбышева

пожарный и пожарная машина

В тушении пожара задействованы 33 огнеборца и восемь единиц техники. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге горит магазин на улице Куйбышева. В тушении пожара задействованы 33 огнеборца и восемь единиц техники.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 7:56. Сообщалось, что огонь вспыхнул в магазине, расположенном в 10-этажном доме. В погрузочно-разгрузочной зоне загорелась продукция. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, из помещения самостоятельно эвакуировались четыре работника. Посетителей в момент возникновения пожара в магазине не было. Сообщений о пострадавших не поступало.

В 08:43 пожар был локализован, в 08:44 - ликвидировано открытое горение. В настоящее время спасатели занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

В новость добавлены изменения в 09:06.

Областная газета Свердловской области

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