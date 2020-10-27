В Екатеринбурге на голову двухлетнему ребёнку упал кусок штукатурки

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения штукатурки на голову двухлетнему ребёнку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 26 октября у дома 17 в переулке Шадринский. По предварительным данным, в момент падения куска штукатурки со стены, двухлетний ребёнок выходил из подъезда. В результате происшествия малыш получил телесные повреждения.

После осмотра врачами в больнице, несовершеннолетний был отпущен домой.

В ходе проверки прокуратура установит управляющую компанию и лиц, ответственных за эксплуатацию указанного дома. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.