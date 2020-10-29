Два рыбака в Волчанске провалились под лёд. Один из них погиб

В карьере, где рыбачили мужчины, толщина льда составляла всего 3 см. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Двое мужчин провалились под лёд во время рыбалки на затопленном песчаном карьере, находящемся на 64 км дороги Серов - Ивдель. Одного из рыбаков сотрудникам МЧС спасти не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, один из провалившихся под лёд мужчин был извлечён из водоёма местными жителями, после чего ему была оказана профессиональная медицинская помощь. Госпитализация спасённому рыбаку не потребовалась.

Второй мужчина скончался в воде до прибытия спасателей. Его извлекали сотрудники Карпинского поисково-спасательного отряда. Оба рыбака из Волчанска.

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает жителей региона о том, что лёд на поверхности водоёмов только начинает формироваться, и выход на него опасен для жизни. В карьере, где рыбачили мужчины, толщина льда составляла всего 3 см.

Достаточно крепкий лёд формируется только при устойчивых отрицательных температурах в течение двух недель. Его толщина должна быть не менее 10 см. При этом толстый слой льда на реках появится только когда ночные температуры стабильно будут держаться в районе -10°С.