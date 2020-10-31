В Турции возросло число жертв землетрясения в провинции Измир

Число жертв землетрясения, произошедшего накануне в провинции Измир на западе Турции, возросло до 24-х человек.
Об увеличении числа жертв трагедии утром 31 октября сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны. Один из погибших утонул. Ранения получили более 800 человек, в том числе 743 в Измире, пятеро в Манисе, двое в Балыкесире и 54 в Айдыне.
Землетрясение магнитудой 6,6 по шкале Рихтера произошло в провинции Измир в минувшую пятницу, в 14:51, у берегов Эгейского моря. Установлено, что очаг находился на глубине 16,54 километра. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляет около 17 км. После землетрясения произошло в общей сложности 410 афтершоков, 33 из них имели магнитуду более 4.
В результате бедствия повреждены многочисленные здания. На данный момент поисково-спасательная операция завершена в 9 из 17 разрушенных строениях.
В работах задействованы 4 419 спасателей, 475 транспортных средств и 20 поисково-спасательных собак. Также во всех провинциях, пострадавших от землетрясения (в основном в Измире), продолжаются полевые дноуглубительные работы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», - приводит обращение Президента России к турецкому лидеру пресс-служба Кремля.