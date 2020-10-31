В Екатеринбурге задержан подозреваемый в кражах с банковских карт

Мужчина переводил деньги на свой счёт, пользуясь чужими телефонами. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в кражах с банковских карт. Мужчина переводил деньги на свой счёт, пользуясь чужими телефонами.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в серии хищений денежных средств через мобильные устройства подогревается 21-летний житель Нижнего Тагила. Его задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7.

По данным полиции, злоумышленник не прибегал к помощи каких-либо высоких технологий. Молодой человек заходил в офисные здания и просил у сотрудников располагающихся там компаний одолжить ему на пару минут мобильный телефон для того, чтобы позвонить.

Затем с помощью мобильных сервисов он узнавал баланс карты владельца телефона и просто переводил деньги на свой номер. По словам задержанного, один из потерпевших заметил списание средств, после чего деньги пришлось вернуть.Отмечается, что задержанный работал в Екатеринбурге охранником в одном из торговых центров. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Екатеринбурге.