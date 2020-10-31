Темы дня

Общество / Происшествия
31 октября 2020, 12:24

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в кражах с банковских карт

Мужчина переводил деньги на свой счёт, пользуясь чужими телефонами.

Мужчина переводил деньги на свой счёт, пользуясь чужими телефонами. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в кражах с банковских карт. Мужчина переводил деньги на свой счёт, пользуясь чужими телефонами.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в серии хищений денежных средств через мобильные устройства подогревается 21-летний житель Нижнего Тагила. Его задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7.

По данным полиции, злоумышленник не прибегал к помощи каких-либо высоких технологий. Молодой человек заходил в офисные здания и просил у сотрудников располагающихся там компаний одолжить ему на пару минут мобильный телефон для того, чтобы позвонить.

Затем с помощью мобильных сервисов он узнавал баланс карты владельца телефона и просто переводил деньги на свой номер. По словам задержанного, один из потерпевших заметил списание средств, после чего деньги пришлось вернуть.Отмечается, что задержанный работал в Екатеринбурге охранником в одном из торговых центров. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.  Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершённым в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.10.2020, 12:24 / Общество
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в кражах с банковских карт
31.10.2020, 11:42 / Политика
В Грузии проходят парламентские выборы
31.10.2020, 10:47 / Политика
Евгений Куйвашев высказался о многомиллионных тратах на ледовый городок в Екатеринбурге
31.10.2020, 09:42 / Общество
В Турции возросло число жертв землетрясения в провинции Измир
31.10.2020, 09:01 / Общество
В Екатеринбурге более 21 тысячи заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале