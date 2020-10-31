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31 октября 2020, 17:42

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Авария произошла сегодня днём на перекрёстке ул. Светлореченская и Объездной дороги.

Авария произошла сегодня днём на перекрёстке ул. Светлореченская и Объездной дороги. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ГИДД выяснят обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Авария произошла сегодня днём на перекрёстке ул. Светлореченская и Объездной дороги.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, коло 13:00 водитель 1987 года рождения за рулём автомобиля скорой медицинской помощи Ford Transit  ехал по ул. Светлореченская со стороны Широкой речки с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На перекрёстке скорая помощь выехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в автомобиль Ваз-2114, который ехал Объездной дороге со стороны ул. Серафимы Дерябиной на зелёный свет.

В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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