В полиции рассказали подробности массового убийства в Екатеринбурге

Жертвами стрельбы в одной из квартир на Уралмаше стали четыре человека. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночью произошло массовое убийство. Жертвами стрельбы в одной из квартир на Уралмаше стали четыре человека. Расследование уголовного дела вяла на контроль прокуратура.

По данным прокуратуры Свердловской области, тела погибших молодых людей были обнаружены минувшей ночью в квартире на ул. Социалистическая в Орджоникидзевском районе города.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 15 городского УМВД 7 ноября в 2.34 по местному времени.

На место происшествия прибыли руководство районного, городского и областного подразделений МВД, криминалистическая лаборатория полиции, а также следователи СКР. Поскольку дверь квартиры, в которой произошла стрельба, оказалась закрытой, силовикам пришлось прибегнуть к помощи гражданских специалистов.

В жилище оперативники обнаружили тела четырёх человек. Имен погибших уже установлены – это девушка Полина (2002 года рождения), а также молодые люди Антон (1988), Дмитрий (1986) и Олег (1984). У всех погибших имеются огнестрельные ранения. Предположительно, выстрелы были сделаны из охотничьего карабина "Сайга".

Кроме того, в одну из больниц Екатеринбурге была доставлена с ранениями ещё одна пострадавшая - несовершеннолетняя девушка по имени Виктория (2003). Сейчас она уже прооперирована и находится в реанимации. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

В самой квартире сыщики обнаружили ещё одну несовершеннолетнюю девушку по имени Мария (2004). Она в результате стрельбы не пострадала. Известно, что девушка учится в одной из школ Екатеринбурга, воспитывается в неполной семье и с апреля текущего года состоит на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы из дома.

По словам Валерия Горелых, в квартире, в которой произошла бойня, проживал скончавшийся молодой человек по имени Дмитрий. Ранее он уже был условно судим по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

О хозяине квартиры известно, что ранее он работал охранником ЧОП. На него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.

«Накануне роковой ночи юные дамы гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через Интернет. Они приехали за девушками на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию. Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», - рассказал полковник Валерий Горелых.

По информации областной прокуратуры, для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выезжал и.о. прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга Илья Щипанов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным СУ СКР по Свердловской области, на месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По одной из версии, во время застолья хозяин квартиры расстрелял своих гостей, после чего покончил с собой. Однако точные обстоятельства ЧП и мотивы совершённого преступления будут установлены в ходе следствия.