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20 ноября 2020, 07:38

В Екатеринбурге и Алапаевске ночью тушили торговые павильоны

Спасатели тушат торговый павильон в Екатеринбурге

В обоих случаях, судя по фото на сайте МЧС, торговые павильоны открылись недавно. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 20 ноября в Свердловской области тушили сразу два торговых павильона в разных городах. Речь идёт о Екатеринбурге и Алапаевске.

В столице Урала возгорание произошло на ул. Ильича около 3:00. На тушение ларька на Уралмаше выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение четырёх минут. В результате на площади 5 кв. м осталась повреждена внутренняя отделка павильона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Алапаевске ларёк вспыхнул после 4:30. На ул. Фрунзе выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах. Они справились со своей задачей за минуту. Огонь успел повредить входную группу на площади 2 кв. м.

Добавим, что в обоих случаях, судя по фото на сайте МЧС, торговые павильоны открылись недавно. Пострадавших в связи с происшествиями нет.

Пожар в Алапаевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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