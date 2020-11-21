В Якутии семь человек скончались, выпив антисептик из Свердловской области

«Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT'S» был произведён в Свердловской области. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Республике Саха (Якутия) девять человек отравились спиртосодержащим антисептиком. Он был произведён в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), трагедия произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттинский район).

По предварительным данным, местные жители приобрели 18 ноября в магазине «Баай Ас» пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили её. Семеро из девяти отравившихся скончались. Оставшийся после «застолья» антисептик изъяли для экспертизы, которая была проведена 20 ноября в Якутске.

Согласно этикетке, «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия «ANTISEPT'S» был произведён в Свердловской области, в посёлке Октябрьский (Сысертский район, ИП Калинин А.В). Как показал химический анализ, содержание метанола в антисептике составляло 69%.

Информация об отравлении направлена в правоохранительные органы. Опасный антисептик уже изымают из магазинов. Продукция снята с реализации. Однако на данный момент известно, что двух районах республики было реализовано более 200 литров спиртосодержащей жидкости

Добавим, что аналогичное сообщение появилось и на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На Среднем Урале проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика и выясняются причины массового отравления. Опасная продукция арестована. Взяты пробы для лабораторного исследования.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает гражданам принять необходимые меры предосторожности до выяснения всех обстоятельств дела», - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции и заглатывании. При приёме внутрь смертельная доза метанола - 30 граммов. При этом, тяжёлое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано даже 5-10 граммами вещества.