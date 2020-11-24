На Урале инспекторы ДПС спасли из горящего дома супружескую пару пенсионеров

Инспекторам ДПС пришлось выносить пенсионеров на руках.

В Свердловской области сотрудники ГИБДД эвакуировали пожилую супружескую пару из дома, в котором начался пожар. Инспекторам ДПС пришлось выносить пенсионеров на руках.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл ранним утром в Красноуральске. Наряд ГИБДД в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Сергея Строцкого и лейтенанта полиции Ильи Новопашина в ходе патрулирования улиц заметили пламя в двухквартирном доме на ул. Поплаухина.

Сообщили о происшествии в МЧС и дежурную часть полиции, и, не дожидаясь спасателей, инспекторы приступили к эвакуации жильцов. В одной из квартир горящего дома оказалась пожилая супружеская пара. Пенсионерка и её больной супруг не смогли самостоятельно покинуть помещение. Полицейские вынесли пенсионеров на улицу на руках. В соседней квартире людей не оказалось.

После спасения жильцов инспекторы закидали очаг возгорания снегом, предотвратив тем самым дальнейшее распространение огня.

По предварительным данным, задымление произошло из-за замыкания электрического кабеля для обогрева скважины. В итоге у здания обуглилась стена, сама конструкция при этом повреждений не получила.

В результате происшествия никто не пострадал. После ликвидации возгорания жильцы благополучно вернулись домой.