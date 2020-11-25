На севере Свердловской области шестой день ищут провалившегося под лёд на снегоходе рыбака

В поисковой операции задействованы водолазы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В городском округе Пелым продолжаются поиски одного из двух мужчин, провалившихся под лёд на снегоходе в районе озера Шемпат. В поисковой операции задействованы водолазы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, поиски рыбака ведутся на дне реки Пелым и по береговой линии. За вчерашний день водолазы обследовали дно реки протяженностью 80 метров. Общая площадь обследования составила 1600 квадратных метров.

Всего в поисках задействованы 11 спасателей. Подводные работы осложняют завалы в русле реки, а также плохая видимость в воде. Для погружения в воду спасатели оборудуют специальные проруби во льду. Его толщина составляет около 20 сантиметров.

Напомним, о происшествии стало известно 19 ноября. По предварительным данным, двое мужчин на снегоходе, находясь на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым провалились под лёд. Для проведения поисковой операции в район предполагаемого происшествия выдвинулись спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения региона. В минувшие выходныеспасатели нашли тело одного из рыбаков. Также в ходе проведения поисков из воды извлекли снегоход. Поиски второго мужчины продолжаются.