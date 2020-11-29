C начала года на Среднем Урале сгорели 436 автомобилей

Свердловские спасатели рассказали, как предотвратить пожар в автомобиле. ФОто: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели рассказали, как предотвратить пожар в автомобиле. С начала года на Среднем Урале огнём уничтожено 436 машин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, чаще всего возгорания транспортных средств возникают по причине неисправности узлов и механизмов. В подавляющем большинстве случаев пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в самом салоне автомобиля, и реже всего - в элементах ходовой части. Также причиной возгорания может стать утечка топлива и прочих жидкостей. Вовремя справиться с огнём автолюбителям зачастую мешает неисправный огнетушитель или его отсутствие.

«Наличие в автомобиле топлива, обилия пластика, легкогорючего обивочного материала салона, отсутствие на дороге подручных средств тушения — все это приводит к тому, что автомобиль полностью сгорает в считанные минуты», - говорится в сообщении спасателей.

Чтобы избежать возгораний, огнеборцы советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот машин. Многие автолюбители для ускорения прогрева двигателя в холодное время года укрывают моторный отсек подручными "автоодеялами", старыми куртками или покрывалами. Это нарушает температурный режим работы двигателя. Кроме того, сами эти изделия нередко пожароопасны. Использовать подобные приспособления категорически не рекомендуется. Также не стоит применять для прогрева двигателя источники открытого огня, например – газовые горелки.

Ещё одна причина возгораний - неисправности электропроводки. Она может воспламениться из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации, а также других современных гаджетов. По этой причине установку дополнительного оборудования необходимо доверять только профессионалам.

В случае, если пожар в автомобиле уже начался, необходимо сообщить об этом по телефону «101». До приезда пожарных можно постараться потушить его подручными средствами – например огнетушителем, плотной тканью, землёй или песком. Если дым идет из-под капота, ни в коем случае нельзя полностью открывать капот, поскольку приток воздуха приведёт к развитию пожара. Необходимо лишь немного приоткрыть капот и подать огнетушащее средство.

Если потушить пламя не удаётся, следует постараться откатить горящий автомобиль подальше от других машин и отойти подальше.