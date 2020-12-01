На Кольцовском тракте перевернулся автомобиль с шестью пассажирами, двое погибли

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что зимняя резина на автомобиле сильно изношена и не пригодна для эксплуатации в зимних условиях. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На Кольцовском тракте перевернулся автомобиль Volkswagen Polo, в котором находились семь человек. В результате аварии погибли двое пассажиров.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, ДТП произошло около 15:00. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание машины.

Два пассажира - женщина и девочка - скончались на месте. Остальных пострадавших, среди которых один ребёнок, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших. Было установлено, что зимняя резина на автомобиле сильно изношена и не пригодна для эксплуатации в зимних условиях.