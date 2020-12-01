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Общество / Происшествия
1 декабря 2020, 16:53

На Кольцовском тракте перевернулся автомобиль с шестью пассажирами, двое погибли

Перевёрнутый автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что зимняя резина на автомобиле сильно изношена и не пригодна для эксплуатации в зимних условиях. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На Кольцовском тракте перевернулся автомобиль Volkswagen Polo, в котором находились семь человек. В результате аварии погибли двое пассажиров.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, ДТП произошло около 15:00. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание машины.

Два пассажира - женщина и девочка - скончались на месте. Остальных пострадавших, среди которых один ребёнок, госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших. Было установлено, что зимняя резина на автомобиле сильно изношена и не пригодна для эксплуатации в зимних условиях.

Областная газета Свердловской области

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