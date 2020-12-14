За выходные на Среднем Урале произошло пять аварий на системах жизнеобеспечения

В двух муниципалитетах в результате ДТП повреждены трубопроводы теплотрассы. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в минувшие выходные зарегистрировано пять происшествий на системах жизнеобеспечения. В двух муниципалитетах в результате ДТП повреждены трубопроводы теплотрассы.

Такие данные приведены в оперативном ежедневном прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области на 14 декабря.

Первая авария произошла 12 декабря в 12:55 в Тавде. Лесовоз повредил трубопровод теплотрассы диаметром 150 мм на ул. Комсомольская, 6а. В результате ДТП без тепла и горячей воды остались восемь многоквартирных и семь частных домов. В общей сложности, коммунальных благ лишились 438 человек, в том числе 84 ребёнка. Также под отключение попали ЦТР «Гармония» и МСЧ №66 ФСИН. Теплоснабжение потребителей и социальных объектов восстановлено 13 декабря в 00:20. Работы по восстановлению горячего водоснабжения продолжались в течение дня 13 декабря.

Ещё одна коммунальная авария произошла в посёлке Светлый Арамильского городского округа. 12 декабря с 17:15 в результате отключения электроэнергии на ПС «Летная», было нарушено электроснабжение в 33 многоквартирных и 137 частных домах, в которых проживают 1250 человек, в том числе 357 детей. Также под отключение попали один детский сад и две котельные. В 20:55 котельные запущены по резервной схеме. В 21:05 все работы были завершены, электроснабжение и теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.

В Каменске-Уральском 12 декабря с 21:30, в результате повреждения на водоводе диаметром 100 мм на ул. Каменская, 65, без холодной воды остались жители одного многоквартирного дома (232 человек, в том числе 78 детей). Ремонтные работы завершились 13 декабря в 10:50. Водоснабжение потребителей восстановлено.

В посёлке Карпушиха (Кировградский ГО) 13 декабря в 4:00 в результате ДТП автомобиль повредил трубопровод теплотрассы на ул. Ленина, 3. Без тепла остались два многоквартирных дома, и здание администрации. Ремонтные работы проводились в течение дня 13 декабря.

В Алапаевске 13 декабря около пяти часов утра в результате отключения электроэнергии на подстанции по ул. Перминова, 96, нарушено электроснабжение в 186 частных домах, в которых проживают 558 человек, в том числе 120 детей. Восстановительные работы проводит бригада «Облкоммунэнерго».

Добавим, что всего с начала 2020 года на системах ЖКХ области зарегистрировано 415 нарушений. За аналогичный период прошлого года таких нарушений было 326.