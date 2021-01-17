В мэрии Екатеринбурга прокомментировали потоп в 18-этажке на Краснолесье

В многоэтажке вырвало вентильную головку крана пожаротушения. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга прокомментировала происшествие в 18-этажном жилом доме на Краснолесье. В понедельник представители управляющей компании встретятся с жильцами чтобы оценить причинённый ущерб.

Как рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы, в одном из подъездов дома №21 на улице Академика Вонсовского вырвало вентильную головку крана пожаротушения. В результате чего в доме затопило несколько этажей.

«Управляющая жилищная компания «Территория – Запад» и подрядные организации оперативно устранили аварию в системе пожаротушения. Обошлось без пострадавших среди местных жителей и их гостей», - говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, что уже в понедельник утром представители УЖК вместе с жителями решат вопрос с оценкой пострадавшего общего имущества многоквартирного дома и затопленных квартир, расположенных на 4-м этаже и ниже. Договорённость между жильцами обслуживающей организацией уже достигнута.

По итогам встречи будет урегулирован вопрос компенсации, восстановления или ремонта пострадавшего имущества.