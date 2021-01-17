Темы дня

Общество / Происшествия
17 января 2021, 19:49

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали потоп в 18-этажке на Краснолесье

Гидрант

В многоэтажке вырвало вентильную головку крана пожаротушения. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга прокомментировала происшествие в  18-этажном жилом доме на Краснолесье. В понедельник представители управляющей компании встретятся с жильцами чтобы оценить причинённый ущерб.

Как рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы, в одном из подъездов дома №21 на улице Академика Вонсовского вырвало вентильную головку крана пожаротушения. В результате чего в доме затопило несколько этажей.

«Управляющая жилищная компания «Территория – Запад» и подрядные организации оперативно устранили аварию в системе пожаротушения. Обошлось без пострадавших среди местных жителей и их гостей», - говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, что уже в понедельник утром представители УЖК вместе с жителями решат вопрос с оценкой пострадавшего общего имущества многоквартирного дома и затопленных квартир, расположенных на 4-м этаже и ниже. Договорённость между жильцами обслуживающей организацией уже достигнута.

По итогам встречи будет урегулирован вопрос компенсации, восстановления или ремонта пострадавшего имущества.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.01.2021, 22:30 / Общество
Самолёт с Алексеем Навальным приземлился в Шереметьево
17.01.2021, 19:50 / Спорт
"Автомобилист" одержал волевую победу над "Авангардом"
17.01.2021, 19:49 / Общество
В мэрии Екатеринбурга прокомментировали потоп в 18-этажке на Краснолесье
17.01.2021, 18:09 / Общество
Ночные морозы продержатся в Свердловской области до середины недели
17.01.2021, 17:17 / Общество
В Екатеринбурге на предстоящей неделе закроют улицу Шаумяна