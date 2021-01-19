В Екатеринбурге участились случаи ДТП с участием такси

В 2020 в Екатеринбурге зарегистрировали 111 дорожных аварий с участием такси. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 в Екатеринбурге зарегистрировали 111 дорожных аварий с участием такси. Их число по сравнению с предыдущим годом возросло на 9,3%.

59 ДТП с такси закончились плачевно: в них пострадали или погибли люди. Жертвами таких аварий стали три человека, ещё 89 были травмированы.

"Основными причинам аварий по вине водителей такси являются - неправильный выбор дистанции, не соответствие очерёдности проезда и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям", - сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В прошлом году екатеринбургские госавтоинспекторы совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области провели 45 рейдов по такси. В ходе них было составлено 352 административных материала в отношении водителей, в том числе за незаконное использование символики такси.

Напомним, летом вЕкатеринбурге произошло ДТП с тремя пострадавшими. Таксистка за рулём "Лада Веста" не уступила дорогу внедорожнику "УАЗ Патриот".

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