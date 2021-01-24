В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании на промплощадке

Огнеборцам мешает холод и сильное задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ранним воскресным утром произошёл крупный пожар в производственном здании на промышленной площадке. Огнеборцам мешает холод и сильное задымление.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, 15 П1, поступило в 6:40 утра. Загорелись бытовые помещения. По предварительным данным площадь пожара превышает 200 кв. метров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. В борьбе с огнём задействованы 17 пожарных расчётов и 53 человека. Также работают три звена газодымозащитной службы.

Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и низкой температурой воздуха - сейчас в Екатеринбурге -27 градусов. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

К 8:30 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций. В районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельного содержания вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.