Житель Нижней Туры погиб в ДТП с грузовиком

Житель Нижнего Тагила погиб в ДТП с грузовиком. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 186-м километре трассы Екатеринбург – Серов произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть погибший.

По предварительным данным, 58-летний водитель на Chevrolet Klan, двигаясь со стороны уральской столицы в сторону Серова, не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 57-летний водитель.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте. Его 58-летняя супруга, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу. Водитель грузовой машины не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, погибший – житель Нижней Туры –в текущем году уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Мужчина, управляющий грузовиком – жителем Уфы.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены все необходимые процессуальные действия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.