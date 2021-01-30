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30 января 2021, 10:19

Последствия потопа на улице Ткачей в Екатеринбурге обещают устранить к концу дня

коммунальная авария

На месте работает ремонтная бригада МУП "Водоканал". Фото: Павел Ворожцов.

Накануне вечером на улице Ткачей, рядом с ЦПКиО, в Екатеринбурге случился потоп. Причиной стал прорыв трубопровода.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада, она проводит раскопочные работы. В близлежащих домах пришлось отключить холодное водоснабжение. Устранить последствия аварии коммунальщики обещают ориентировочно к 19:00. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал".

Местные жители размещают в социальных сетях фотографии и видеоролики с места прорыва. На кадрах видно, что в некоторых местах улица превратилась в реку, и легковые автомобили не смогли двигаться по ней, так как их буквально затопило.

Фото: скрин поста в группе ВК "Типичный Екатеринбург"

Областная газета Свердловской области

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