Из горящего здания на Белинского в Екатеринбурге спасены 23 человека

На месте пожара работают уже 63 спасателя, количество звеньев газодымозащитной службы увеличило до 16. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники МЧС продолжают обследовать горящее здание на улице Белинского. Оттуда спасены 23 человека.

Они выведены спасателями по лестничным маршам. Шестеро человек спасены с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека отравились продуктами горения. Их госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в здании зафиксировано сильное задымление. На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Там работают уже 63 спасателя, количество звеньев газодымозащитной службы увеличено до 16.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге загорелось 23-этажное здание на ул. Белинского, 83. По предварительной информации, там вспыхнули электрощитки с первого по девятый этаж.