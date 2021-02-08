Погодная аномалия привела к всплеску ДТП на Среднем Урале

В массовой аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск пострадали 20 машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В прошедшие выходные переменчивая погода в Свердловской области стала причиной большого числа аварий на дорогах и трассах. Сотрудники УГИБДД по Свердловской области зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 18 человек, из них двое детей. Ещё 45 получили травмы разной степени тяжести.

Минувшие выходные стали настоящим испытанием для свердловчан из-за аномальных погодных условий. Комфортная погода с незначительной минусовой температурой в начале февраля к концу недели сменилась на оттепель и потепление до +1 градуса. Прошедший в субботу дождь вперемешку с мокрым снегом образовал «кашу» на дорогах и привёл к затруднению движения. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные заторы на некоторых участках Екатеринбурга достигали пяти баллов, произошло несколько аварий. Большие неудобства испытали и пешеходы.

– У нас во дворе горы неубранного снега. Автолюбители не могли нормально заехать, а мы – элементарно пройти к проезжей части из-за образовавшейся слякоти под ногами, – пожаловалась в редакцию газеты жительница Екатеринбурга Елена Николаева. – У нас в доме много пожилых людей, им трудно было дойти от подъезда даже до ближайшего магазина.

Но главный «сюрприз» ожидал свердловчан в воскресенье. Резкое понижение температуры до -11 градусов и ухудшение погодных условий в ночь с субботы на воскресенье привели к образованию гололёда и, как следствие, всплеску аварийности на дорогах региона.

– Основными причинами ДТП стали выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоответствие скорости конкретным условиям, – прокомментировала «Облгазете» Евгения Бушмакина, старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – Несмотря на рекомендации ГИБДД отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды, многие водители эти предупреждения проигнорировали.

Первое ДТП с погибшими произошло поздно вечером 5 февраля. На 67-м км ЕКАД в ДТП разбились насмерть водитель снегохода и пассажир снегоката, который был на буксире у первого – оба залетели под колёса попутно двигающегося грузовика. Следующие аварии произошли уже в субботу. На автодороге в обход города Нижние Серги в результате встречного столкновения машин Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114 погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Ещё пять человек разбились насмерть в результате столкновения автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги – Атиг.

7 февраля на 116-м км автодороги Ивдель – ХМАО автомобиль KIA RIO занесло и выбросило на встречную полосу, по которой в этот момент проезжал внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли двое детей – сёстры 8 и 10 лет. Девочки были пассажирами легкового автомобиля.

Самая массовая авария произошла 7 февраля на трассе М5 «Урал»: на территории Сысертского городского округа столкнулись 20 машин. Никто не пострадал, но на этом участке дороги образовалась пробка длиной в три километра. Остальным водителям пришлось объезжать место аварии через Патруши и Арамиль.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе Госавтоинспекция ввела на некоторых участках ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта, в нескольких городах отменили движение рейсовых автобусов. К понедельнику основные ограничения были сняты.

Опубликовано в №022 от 09.02.2021