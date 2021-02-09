Пенсионерка из Сухого Лога требует вернуть возможность оплачивать услуги связи без комиссии

Пенсионеры стали чуть ли не единственными пользователями стационарных телефонов, именно им приходится сталкиваться с несправедливостью по оплате этой услуги Фото: Павел Ворожцов

Поставщики услуг всё чаще переводят оплату за них в онлайн. При этом не оставляют потребителям альтернативы: или пользуешься платёжными сервисами, или идёшь с наличными либо картой на почту, в банк и там, помимо оплаты по счёту, раскошеливаешься на комиссию. Переплачивать приходится, как правило, пожилым, потому что именно они чаще других не имеют возможности пользоваться компьютером и Интернетом. С такой проблемой столкнулась наша читательница из Сухого Лога Людмила Прокина.

– Не открою большого секрета, если скажу, что сегодня стационарные телефоны остались лишь в офисах да квартирах пенсионеров, – говорит Людмила Михайловна. – Пожилых людей, большую часть времени проводящих дома, такой телефон здорово выручает. Например, в нашей пятиэтажке почти половина жителей – пенсионеры, и у каждого стационарный телефон. До недавнего времени проблем с его оплатой не было, но с октября прошлого года в нашем городе закрыли офис Ростелекома. Вместе с офисом мы лишились единственного терминала, через который могли без комиссии оплачивать счета за проводную телефонную связь наличными или картой. Теперь это можно сделать только через Интернет. Но у большинства пенсионеров ни смартфонов, ни компьютеров нет, даже пенсию нам приносят на дом наличными. Таким, как мы, чтобы оплатить телефон, приходится идти на почту, но там берут комиссию. Например, по счёту нужно заплатить 200–300 рублей, а почта дополнительно возьмёт ещё рублей 20. Для кого-то это, может быть, и не деньги, но пенсионерам сегодня приходится считать каждую копейку. Обращались по этому поводу в Ростелеком, писали депутатам, просили вернуть нам возможность оплачивать счета за связь через терминал без комиссии. Но ничего не изменилось.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Екатеринбургского филиала Ростелекома, но на момент написания материала так и не получили ответ. Но ситуацию прокомментировали в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

– Предприятие, которое оказывает услугу связи, в данном случае – компания Ростелеком, обязано предоставить своим клиентам возможность оплачивать суммы по договору без комиссии наличным либо безналичным расчётом, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Если такой возможности не предоставлено, это уже является нарушением прав потребителей.

Что делать потребителю в данном случае? В законодательстве о защите прав потребителей предусмотрен претензионный порядок урегулирования таких конфликтов. Это значит, что сначала потребитель должен предъявить претензию поставщику услуг – потребовать предоставить ему возможность оплатить полученную услугу без комиссии. В том числе и наличными, с учётом того, что потребитель не имеет возможности сделать это безналичным расчётом. Если претензия не удовлетворена либо никакого ответа на неё не последовало, потребитель может обращаться с жалобой в Управление Роспотребнадзора либо в его территориальные отделы. К жалобе необходимо приложить договор на оказание услуг с полученным ответом на претензию либо копию претензии с отметкой, что она была принята, в случае, если ответ не получен. Либо квитанцию на отправку заказного письма, если претензия отправлялась по почте.

Вывод: пенсионеры имеют право оплачивать услуги без комиссии. И компания, оказывающая им такую услугу, обязана предоставить им эту возможность.

Опубликовано в №23 от 10.02.2021