Темы дня

Общество / Происшествия
22 февраля 2021, 12:10

Boeing рекомендовал всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777

Boeing

Boeing поддерживает решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили  эксплуатацию самолётов 777 серии. Фото: Скриншот видеозаписи инцидента

Авиакомпания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Поводом стал инцидент с аналогичным воздушным судном авиакомпании United Airlines в небе на Денвером.

«Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом United Airlines 328. На время расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении 777s, работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что рекомендация будет действовать, до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит соответствующий протокол проверки.

В компании также подчеркнули, что Boeing поддерживает решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили  эксплуатацию самолётов 777 серии.

Как сообщает ТАСС, 21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полёта отказал двигатель. Самолёт безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки воздушного судна рухнула рядом с жилыми домами.

Сразу после инцидента авиакомпания United Airlines отозвала из эксплуатации все 24 самолёта Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.02.2021, 13:14 / Общество
В Свердловской области выявили 217 новых случаев COVID-19
22.02.2021, 13:06 / Общество
В России выявили 12 604 заболевших COVID-19 за сутки
22.02.2021, 12:10 / Общество
Boeing рекомендовал всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777
22.02.2021, 11:08 / Общество
Жители уральского города за сутки перевели мошенникам почти два миллиона рублей
22.02.2021, 10:14 / Спорт
РФС перенёс кубковый матч «Уфа» - «Урал» из-за погоды