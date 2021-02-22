Boeing рекомендовал всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777

Boeing поддерживает решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили эксплуатацию самолётов 777 серии. Фото: Скриншот видеозаписи инцидента

Авиакомпания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полёты на самолётах серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Поводом стал инцидент с аналогичным воздушным судном авиакомпании United Airlines в небе на Денвером.

«Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом United Airlines 328. На время расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении 777s, работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что рекомендация будет действовать, до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит соответствующий протокол проверки.

В компании также подчеркнули, что Boeing поддерживает решения авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили эксплуатацию самолётов 777 серии.

Как сообщает ТАСС, 21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полёта отказал двигатель. Самолёт безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки воздушного судна рухнула рядом с жилыми домами.

Сразу после инцидента авиакомпания United Airlines отозвала из эксплуатации все 24 самолёта Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000.