В Екатеринбурге 4-летнего мальчика зажало в дверях трамвая

Трамваем №22 управляла 22-летняя девушка с четырёхлетним стажем вождения. Фото: Галина Соловьёва

Ребёнок не успел выйти вслед за бабушкой на станции у ТЦ "Современник", и ему зажало руку в дверях трамвая. В результате мальчик получил перелом кисти, его доставили в детскую больницу.

Трамваем №22 управляла 22-летняя девушка с четырёхлетним стажем вождения. После открытия дверей она посмотрела в правое боковое зеркало, чтобы убедиться, что все пассажиры вышли, но не заметила 4-летнего ребёнка. После закрытия дверей она продолжила движение, однако, увидев, что мальчику зажало руку, тут же остановилась. Бабушка ребёнка пояснила, что они ехали из садика, сначала из трамвая она вышла сама, а затем хотела взять мальчика на руки, но не успела.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по итогам будет принято мотивированное решение.

"Во избежание травмирования в общественном транспорте Госавтоинспекция обращается к водителям общественного транспорта с требованием осуществлять посадку и высадку пассажиров только на остановочных комплексах, начинать движение только при закрытых дверях. Пассажирам необходимо не отвлекаться самим и не отвлекать водителя от управления во время движения, держаться за поручни и не задерживаться при входе и выходе из общественного транспорта", - помнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.