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Общество / Происшествия
2 марта 2021, 16:07

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв. Есть пострадавший

жилой дом

В жилом доме произошло ЧП. Пострадал один человек. Фото: Алексей Кунилов.

В одном из жилых домов в екатеринбургском микрорайоне Кольцово прогремел взрыв. Есть пострадавший.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", в доме, расположенном на улице Авиаторов, взрыва газа не было.

Информация о происшествии поступила в компанию сегодня днём. На место выезжала аварийная газовая бригада. Однако обследование помещений показало, что всё оборудование находится в исправном состоянии. Утечка газа исключена.

Изданию также уточнили, что со слов очевидцев, в квартире обнаружен самогонный аппарат. Причины произошедшего установят правоохранительные органы.

"ОГ" также обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там изданию заявили, что на месте ЧС спасатели не проводили никаких работ.

Областная газета Свердловской области

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