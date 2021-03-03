В Академическом ночью горел дорогой внедорожник

В Екатеринбурге в ночь на 3 марта тушили Toyota Land Cruiser. Пожар произошёл на ул. Академика Парина в Академическом.
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую после 2:00. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах. Им понадобилось две минуты, чтобы справиться с огнём. В результате пожара у внедорожника остались повреждены моторный отсек и салон на площади 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Розничная цена на Toyota Land Cruiser начинается от 2,8 млн рублей.
Добавим, что накануне вечером машины горели также в Нижнем Тагиле и п. Ачит. В первом случае спасатели тушили Ford Focus на ул. Локомотивная, во втором - горела Lada вместе с частным гаражом на ул. Кривозубова.
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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.