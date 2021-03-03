В Академическом ночью горел дорогой внедорожник

На Среднем Урале за посление 24 часа полыхали не менее трёх автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в ночь на 3 марта тушили Toyota Land Cruiser. Пожар произошёл на ул. Академика Парина в Академическом.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую после 2:00. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах. Им понадобилось две минуты, чтобы справиться с огнём. В результате пожара у внедорожника остались повреждены моторный отсек и салон на площади 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Розничная цена на Toyota Land Cruiser начинается от 2,8 млн рублей.

Добавим, что накануне вечером машины горели также в Нижнем Тагиле и п. Ачит. В первом случае спасатели тушили Ford Focus на ул. Локомотивная, во втором - горела Lada вместе с частным гаражом на ул. Кривозубова.