В аварии на ЕКАД погибла 26-летняя девушка

На ЕКАД легковушка столкнулась с грузовиком, погибла 26-летняя девушка. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня утром на 47 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла 26-летняя девушка.

По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet ехала по ЕКАДу в сторону Серовского тракта. Во время движения автомобиль занесло и он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.

При обследовании места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки: дефекты обочины и отсутствие разметки. По факту инцидента будет проведено расследование. На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы.