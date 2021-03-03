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3 марта 2021, 13:40

В аварии на ЕКАД погибла 26-летняя девушка

ДТП

На ЕКАД легковушка столкнулась с грузовиком, погибла 26-летняя девушка. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня утром на 47 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла 26-летняя девушка.

По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet ехала по ЕКАДу в сторону Серовского тракта. Во время движения автомобиль занесло и он выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.

При обследовании места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки: дефекты обочины и отсутствие разметки. По факту инцидента будет проведено расследование. На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, с начала года в уральской столице зафиксировано 17 аварий, причиной которых стал выезд на встречку. В результате этих ДТП 4 человека погибли, ещё 22 были травмированы.

Областная газета Свердловской области

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