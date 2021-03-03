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3 марта 2021, 21:14

На дороге Серов – Сосьва – Гари в результате ДТП погиб 4-летний ребёнок

Грузовик

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте ДТП, составили процессуальные документы и опросили всех участников и очевидцев аварии. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 88 км автодороги Серов – Сосьва – Гари столкнулись легковая и грузовая машины. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легковушки, а 4-летний ребёнок скончался при транспортировке в больницу. 

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 46-летний водитель автомобиля Renault, проезжая затяжной поворот, не учёл погодные и дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "КАМАЗ", которым управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм, не приходя в сознание, скончался 4-летний мальчик при перевозке в больницу. Водитель и 18-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами, а 43-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье, была отпущена врачами после осмотра.

Младший ребёнок перевозился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, ремень безопасности был закреплён.

Водитель легковушки прошёл освидетельствование на наличие алкоголя в крови, опьянение сотрудниками Госавтоинспекции не установлено. Его стаж вождения составляет 6 лет.

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте ДТП, составили процессуальные документы и опросили всех участников и очевидцев аварии. Были выявлены неудовлетворительные дорожные условия - на дороге образовался снежный накат. 

Областная газета Свердловской области

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