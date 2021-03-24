На городском пруду Екатеринбурга уже два человека угодили под лёд

В Екатеринбурге на акватории городского пруда зафиксировано два случая провала людей под лёд. Жертв нет.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в первом случае под лёд угодила девочка, а во втором – мужчина. Поскольку в обоих случаях горожане смогли выбраться из воды самостоятельно, спасатели не выезжали на место происшествия.
Как отметили в министерстве, "установившаяся тёплая погода способствует быстрой деформации льда, он рыхлый, непрочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по такому льду создается реальная угроза провала".
Свердловчанам напоминают об опасности выхода на лёд в весенний период.
Стоит также помнить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.
Отмечается, что с 1 апреля на Среднем Урале стартует акция "Безопасный лёд", в ходе которой сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ГИМС, полиции и представители органов местного самоуправления будут проводить рейды по свердловским водоёмам. Беседы будут проводиться в тот числе с теми, кто находится в основной группе риска. Речь идёт о школьниках и рыбаках.