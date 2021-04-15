Владимир Путин наградил Орденом Мужества огнеборца, погибшего при пожаре в Асбесте

На пожарного обрушилась стена горевшего здания. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества огнеборца из Асбеста. Он удостоен награды посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Пожар произошёл ночью 10 апреля на ул. Лесной. Там загорелся частный строящийся дом. На Константина Старцева, тушившего огонь, обрушилась стена. От полученных травм он скончался.

В список награждённых также вошли пожарные из Санкт-Петербурга. 12 апреля горело здание "Невской мануфактуры", итоговая площадь возгорания составила 10 000 кв.м. Один пожарный погиб, двое получили тяжёлые травмы.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Орденом Мужества

Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)

Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно)

Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы

Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы", - говорится в Указе Президента.

После смерти асбестовского огнеборца Следственный комитет региона организовал проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.