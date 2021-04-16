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16 апреля 2021, 10:46

В Екатеринбурге машина провалилась в яму с горячей водой на дороге

В Екатеринбурге машина попала в яму с горячей водой на дороге

В ЕТК обещают устранить аварию до 22:00 16 апреля. Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге в ночь на 16 апреля из-за коммунальной аварии на теплотрассе обвалилась дорога. В яму с горячей водой на ул. Учителей попал таксист.

К счастью, водитель не пострадал. Материальный ущерб должен быть возмещён страховой компанией, заключившей договор с ЕТК. В группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсетях сообщается о пассажирке такси, которая получила ожоги.

Сейчас специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании устраняют аварию. Установлено, что данный участок теплотрассы был изношен. Из-за порыва горячая вода разлилась по проезжей части в районе перекрёстка Учителей-Сулимова.

"На месте работает ремонтная бригада, место проведения работ огорожено, повреждение планируется устранить до 22:00, но компания приложит все усилия, чтобы завершить работы раньше", - рассказали в ЕТК.

Отмечается, что ограничений ГВС не будет, температура теплоносителя понижена до + 50 градусов. Тепло и горячая вода подаются в дома по обратному трубопроводу.

Областная газета Свердловской области

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