В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 30 человек

В Екатеринбурге из-за пожар эвакуировали дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на бульваре Дениса Уральского произошёл пожар. Спасателями было эвакуировано 30 человек, в том числе 7 детей.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 22:45 17 апреля. К месту происшествия на трёх спецмашинах выезжали 15 огнеборцев.

Известно, что пожар произошёл на балконе в квартире, расположенной на третьем этаже дома. На площади 10 квадратных метров горело домашнее имущество.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 22:58 огонь был локализован, а в 23:03 - ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:59.

В министерстве сообщают ещё об одном инциденте в Екатеринбурге. О пожаре на ул. Комвузовская спасателям стало известно в полночь. Возгорание произошло на кухне в квартире на первом этаже двухэтажного дома.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00:45. На время ликвидации пожара, здание покинули 10 человек, в том числе один ребёнок.