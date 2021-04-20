В Екатеринбурге ночью сгорела шиномонтажка на Патриса Лумумбы

Шиномонтажка сгорела полностью, у частного дома оказалась повреждена кровля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля полыхали частный дом и здание шиномонтажа на ул. Патриса Лумумбы. Площадь пожара составила 160 кв. м.

Шиномонтажка сгорела полностью, у частного дома оказалась повреждена кровля.

"Сообщение о возгорании на Вторчермете поступило в дипетчерскую в 2:33. На место происшествия выезжали 15 спасателей на четырёх спецмашинах. В 02:49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:53", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.