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20 апреля 2021, 08:10

В Екатеринбурге ночью сгорела шиномонтажка на Патриса Лумумбы

Спсатели тушат дом и шиномонтажку

Шиномонтажка сгорела полностью, у частного дома оказалась повреждена кровля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля полыхали частный дом и здание шиномонтажа на ул. Патриса Лумумбы. Площадь пожара составила 160 кв. м.

Шиномонтажка сгорела полностью, у частного дома оказалась повреждена кровля.

"Сообщение о возгорании на Вторчермете поступило в дипетчерскую в 2:33. На место происшествия выезжали 15 спасателей на четырёх спецмашинах. В 02:49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:53", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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