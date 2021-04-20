В Екатеринбурге ночью сгорела шиномонтажка на Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля полыхали частный дом и здание шиномонтажа на ул. Патриса Лумумбы. Площадь пожара составила 160 кв. м.
Шиномонтажка сгорела полностью, у частного дома оказалась повреждена кровля.
"Сообщение о возгорании на Вторчермете поступило в дипетчерскую в 2:33. На место происшествия выезжали 15 спасателей на четырёх спецмашинах. В 02:49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:53", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжет
Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.