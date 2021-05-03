Пожар с тремя фурами в Екатеринбурге ликвидирован

В 21:10 пожар ликвидирован. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта при столкновении трёх грузовых автомобилей произошло возгорание. Одна из машин перевозила опасный груз – алюминиевую пудру.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 18:35. На место выехали сотрудники регионального ГУ МЧС России, сообщили в пресс-службе министерства.

Известно, что существовала угроза взрыва. Однако её удалось избежать. Всего за полчаса была потушена фура с алюминиевой пудрой. Ещё через полчаса второй грузовик и молоковоз.

В 21:10 пожар ликвидирован. Огнеборцы проводят засыпку грунтом локальных очагов возгорания бочек с алюминиевой пудрой. Чтобы восстановить движение транспорта в сторону уральской столицы, спасатели сделали пропил в отбойнике.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы восемь единиц спецтехники, 23 человек личного состава.

По предварительной информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель грузовика Tata при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района въехал в стоящие на обочине грузовые автомобили, после чего произошло возгорание всех трёх машин. Пострадавших в ДТП людей нет.