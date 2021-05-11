Смог над Средним Уралом может продержаться до начала следующей недели

Особенно сильно запах гари ощущается над Екатеринбургом в утренние часы. В это время город покрывается серой дымкой. Фото: Алексей Кунилов

Средний Урал накрыло смогом от горящих лесов. Так, в Екатеринбурге с начала этой недели в воздухе стоит дымка и ощущается запах гари, в других городах обстановка не лучше. Такая ситуация, по мнению специалистов, может продлиться до начала следующей недели.

По информации главного управления МЧС России по Свердловской области, смог на территории Екатеринбурга вызван природными пожарами. На территории Среднего Урала зафиксированы семь природных пожаров, все они локализованы, принимаются меры к их ликвидации. Но гораздо больший размах лесные пожары приняли у наших соседей – в Тюменской и Курганской областях. Из-за этого в некоторых муниципалитетах Тюменской области даже объявлен режим чрезвычайной ситуации. И, вероятно, та гарь в воздухе, которую мы сейчас ощущаем, особенно по утрам, пришла к нам именно оттуда. Этому способствует и характер погоды, преобладающей на Среднем Урале.

– Над Свердловской областью установился антициклон, ветер хоть и несильный, но всё равно с востока, юго-востока подтягивает к нам дым от лесных пожаров, которых особенно много на территории соседних регионов, – говорит главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Помимо этого, антициклон сам по себе создаёт устойчивую погоду при слабом ветре. Это не способствует рассеиванию загрязняющих атмосферу выбросов.

Похожая ситуация была в июле прошлого года, когда над Екатеринбургом появился смог от пожаров, бушевавших в Якутии и Красноярском крае. Поначалу казалось, что гарь в воздухе возникла от местных горящих торфяников. Но когда таковых не нашли, сибирское происхождение смога подтвердилось. В этом году дым от сибирских пожаров пришёл к нам намного раньше, аж в начале мая. И ощущать в воздухе гарь мы будем, вероятно, ещё несколько дней.

– Предпосылки к этому есть, – говорит Галина Шепоренко. – Сейчас подошёл новый антициклон с запада, он будет стоять над регионом достаточно долго, вплоть до 17 мая. Погода в этот период будет практически летняя, с существенным превышением ночных и дневных температур над нормой. До этого срока в воздухе может ощущаться и запах гари.

Приход дождей, которые могли бы помочь загасить пожары и освежить атмосферу, метеорологи прогнозируют ближе к 20 мая. Так что пока на территории Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга проводят замеры концентрации вредных веществ в воздухе. И удивительно: казалось бы, над регионом смог, но, по словам заместителя руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области Владимира Пургина, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Екатеринбурге в этот период не выявлено.

ВАЖНО В период смога в МЧС советуют придерживаться следующих рекомендаций: окна квартир и офисов держать закрытыми в ночные и утренние часы – в этот период особенно велика концентрация вредных веществ, а открытые форточки завешивать мокрой марлей. Также в числе рекомендаций – максимальное ограничение курения, отказ от длительных прогулок, ограничение физических нагрузок.