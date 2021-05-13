В Екатеринбурге СКР проверит работу медиков после смерти мужчины в магазине

До приезда «скорой» мужчину пытались спасти прохожие. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге следователи СКР организовали проверку по факту смерти мужчины от приступа хронического заболевания. До приезда «скорой» ему пытались оказать помощь случайные прохожие, но прибывшие на вызов медики уже не смогли его спасти.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ЧП случилось вечером 11 мая в одном из магазинов на улице Мостовой. Установлено, что 31-летнему мужчине внезапно стало плохо. Через некоторое время он скончался. По данному факту сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга СКР проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, мужчина скончался от внезапного приступа имевшегося у него заболевания. Ему стало плохо на глазах нескольких очевидцев, которые стали оказывать первую помощь, а также вызвали «скорую».

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Сотрудникам СКР также предстоит установить, все ли необходимые меры для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи предприняли медики. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в таковом.