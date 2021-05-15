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15 мая 2021, 20:37

Спасатели сообщают об угрозе взрыва в горящем здании в Екатеринбурге

Пожар

Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Фото: Юрий Петухов.

В уральской столице загорелось административное здание на улице Учителей и стройматериалы на открытой площадке. Огнеборцы сообщают об угрозе взрыва.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 19:49. Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Сотрудники МЧС сообщают о том, что существует угроза распространения огня на соседние здания и взрыва: в здании находятся газовые баллоны, а поблизости расположена автозаправка. Информации о пострадавших нет.

Дым от пожара видно в разных районах города. Читатели "ОГ" прислали фотографии дыма из Втузгородка, Пионерского и центра.

Фото: читатели "ОГ"

В тушении пожара задействованы 25 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Областная газета Свердловской области

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