Что будет с погорельцами двух садоводческих товариществ в Екатеринбурге?

Местами огонь дотла выжег дома в садоводческом товариществе «Горноспасатель». Фото: Павел Ворожцов

Почти три десятка строений уничтожены или повреждены огнём на двух крупных пожарах, которые полыхали в минувшие выходные на окраинах Екатеринбурга. Клубы дыма видны были даже в центре города. Горели производственные постройки и два садоводческих товарищества – «Горноспасатель» и «Луч».

15 мая тревожные сигналы с улицы Учителей стали поступать на номера 101 и 112 около 20:00. Когда пожарные прибыли, огонь полыхал на лесопилке. Обилие стройматериалов, жара и сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду, стремительно разжигали пожар. Вскоре огонь добрался до расположенного по соседству СНТ «Горноспасатель», домики стали вспыхивать, как спички. К полуночи площадь пожара достигла 2 500 квадратных метров.

– Зрелище было жуткое, – рассказал журналисту «Облгазеты» Сергей Смоляков, который наблюдал за огненной стихией из окна своей высотки. – Порывы ветра отрывали языки пламени с крыш одних домиков и кидали их на крыши других. Скоро образовалось сплошное море огня.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, ситуация усугублялась тем, что рядом находилась газовая котельная, и важно было не допустить, чтобы пламя туда проникло. Справиться с огнём удалось только к утру воскресенья. В 07:26, по данным областного главка МЧС, проливка и разборка сгоревших конструкций на месте пожара были завершены.

А в 15:40 поступило сообщение о другом масштабном пожаре – в СНТ «Луч», расположенном на Чусовском тракте. Там огонь вспыхнул изнутри – в одном из домов.

– Такая беда, – сокрушается председатель садоводческого товарищества Надежда Шурмелёва. – Тринадцать домов в одночасье сгорело. Внушаем садоводам, что надо держать на каждом участке огнетушители, но не все прислушиваются. Здания у нас в основном старые, плотность застройки большая. Сколько раз говорили, чтобы не ставили лишние заборы, но куда там, некоторые считают: мол, моя собственность, что хочу, то и делаю. А в итоге создают помехи для проезда пожарных машин.

Пожары в СНТ выявили и другие серьёзные проблемы. Главная из них – отсутствие или малый объём противопожарных водоёмов, нехватка ёмкостей с водой. Пожарным пришлось прокладывать две магистрали длиной в километр, чтобы обеспечить бесперебойное поступление воды. К месту пожара на улице Учителей воду подвозили поливальные машины. На всё это уходит драгоценное время. Остро стоит и проблема страхования имущества. Не все готовы тратиться на это, а в случае беды остаются на пепелище. Сейчас пожарные следователи выясняют причины возгорания. От этого будет зависеть возмещение вреда тем, кто потерял своё имущество.

– Мы подозреваем, что кому-то помешала пилорама, и её решили уничтожить, – высказал версию журналисту «Облгазеты» председатель СНТ «Горноспасатель» Алексей Старков. – Там царил образцовый порядок, неоткуда было взяться искре.

Прокурорские работники озабочены соблюдением прав граждан, чьё жилье уничтожено огнём. В «Горноспасателе» огнём повреждено 16 строений, полностью выгорели 8 домов, в четырёх из них люди жили постоянно и другого жилья не имеют. Что будет с ними?

– Когда пожар тушили, приезжали представители администраций Орджоникидзевского и Кировского районов, так как наш СНТ пограничный, обещали устроить погорельцев в маневренном фонде, – рассказывает Алексей Старков.

«Облгазета» будет следить за событиями в двух СНТ.

СПРАВКА К тушению пожара привлекались: – на улице Учителей 155 человек и 75 единиц техники; – в СНТ «Луч» 69 человек и 23 единицы техники. Время тушения пожара: – 12 часов на улице Учителей; – 6 часов в СНТ «Луч».

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Председателю СНТ Алексею Старкову (справа) предстоит решить много непростых вопросов. Фото: Павел Ворожцов

От деревянных домов остались только печи. Фото: Павел Ворожцов

Во время пожара электричество пришлось вырубить, теперь его восстанавливают. Фото: Павел Ворожцов

Огонь не пощадил и плодовые деревья, и ягодные кустарники. Фото: Павел Ворожцов

С производственной площадки огонь перекинулся на садоводческое товарищество. Фото: Павел Ворожцов