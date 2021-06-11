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Общество / Происшествия
11 июня 2021, 12:36

В Свердловской области бушует лесной пожар на площади 1100 га

пожар

Тушение осложняется заболоченностью местности. Фото: Алексей Кунилов.

В Камышловском районе Свердловской области бушует крупный лесной пожар. Его площадь составляет 1100 га.

Тушение осложняется тем, что лес горит в болотистой местности. На месте ЧП работают 74 человека, задействовано 14 единиц техники, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии в свою очередь подчеркнули, что угроза населённым пунктам отсутствует.

По данным Уральского Гидрометцентра, 11-12 июня на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

Не самым лучшим образом складывается лесопожарная обстановка и в других регионах страны. Как отметили в Авиалесоохране, по данным на 00:00 (по мск) 11 июня, на территории России действовало 78 лесных пожаров на площади 49 917 га. При этом за 10 июня в стране удалось ликвидировать 58 лесных пожаров на площади 2 561 га.

В пятёрку лидеров антирейтинга вошли:

  • Иркутская область - 12 пожаров на площади 36 375 га;
  • Якутия - 25 пожаров на площади 10 385 га;
  • Тюменская область - 13 пожаров на площади 1 375 га;
  • Свердловская область - 1 пожар на площади 1 100 га;
  • Омская область - 1 пожар на площади 290 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Свердловской области было зафиксировано 615 возгораний в лесах. В 90% случаев пожары были связаны с действиями местных жителей. Свердловчан и гостей региона призывают быть очень аккуратными с огнём, поскольку сухая и ветреная погода способствует его быстрому распространению.

Напомним, что особый противопожарный режим установлен в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Свердловской области. Он предусматривает запрет на сжигание мусора, сухой растительности, разведение костров.

Областная газета Свердловской области

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